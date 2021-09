A Fiumicino riapre lo sportello del lavoro di Umana: gli orari

Fiumicino – “Oggi, mercoledì 1 settembre, riapre al pubblico il servizio dello Sportello del Lavoro Umana“. Ad annunciarlo è l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“La nostra attenzione al lavoro resta massima, pertanto, continuiamo ad offrire alle nostre cittadine e ai nostri cittadini dei canali che possano guidarli nella ricerca di una occupazione – prosegue l’Assessora -. Lo sportello Umana rappresenta un ottimo strumento per far incontrare domanda ed offerta“.

“Si ricorda a tutte le persone interessate che lo sportello sarà attivo tutti i mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, esclusivamente su appuntamento preso via e-mail – ricorda infine Anselmi -. Per maggiori informazioni o per richiedere un appuntamento scrivere a: sportello.fiumicino@umana.it“.

