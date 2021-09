Acilia, il Campidoglio presenta un’offerta per l’ex rimessa di via Ortolani

Ostia – Roma Capitale ha presentato l’offerta per l’acquisto dell’ex rimessa Vittoria in piazza Bainsizza e dell’area di Acilia.

L’atto dà seguito all’approvazione in Giunta capitolina della delibera che autorizza la presentazione di una proposta irrevocabile di acquisto al patrimonio di Roma Capitale per l’area in via Ortolani sulla Roma Lido e dell’ex rimessa Vittoria in piazza Bainsizza di proprietà di Atac Spa.

Viene così confermato l’interesse pubblico all’acquisizione di immobili di proprietà dell’azienda di trasporto pubblico ai fini del perseguimento degli obiettivi strategici definiti nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums).

Nello specifico, l’ex rimessa di piazza Vittoria rientra nella strategia di elettrificazione del trasporto pubblico (Progetto Full Green) già inserita nel Pnrr. Così come l’area di Acilia risulta essere l’unica compatibile con la realizzazione di un parcheggio di scambio a servizio della futura stazione di Acilia Sud, obiettivo confermato nel Pums nel più ampio scenario di trasformazione della Roma Lido nella metropolitana linea E.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio