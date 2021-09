Fiumicino, Catini: “Sulle Concessioni Demaniali Marittime ad uso abitativo solo caos”

Fiumicino – “Il centrosinistra si assuma la responsabilità politica delle Concessioni Demaniali Marittime ad uso abitativo. Abbiamo visto essere inadempiente prima la Regione Lazio (sempre guidata dal Centrosinistra) ed ora il Comune di Fiumicino sembra essere sulla stessa strada”.

A parlare è Massimiliano Catini, di Azione Fiumicino, che in una nota aggiunge: “È dal 2012 che conduco una battaglia per risolvere questo annoso problema. In questi giorni l’Amministrazione comunale sta inviando delle lettere di richiesta di documentazione che, tra l’altro, che era stata già inviata agli abitanti del nostro litorale con la richiesta di documentazione. Una documentazione che è stata spedita dagli stessi concessionari mesi fa. Non solo: nella lettera non si parla di rinnovo. Così si crea solo caos. Non è più accettabile che in un Comune che ha 24 chilometri di costa non ci sia un atto politico che dia delle linee guida sul rinnovo delle Concessioni. È ora che la Giunta di centrosinistra esca allo scoperto e si assuma la responsabilità con atto politico e ci dica chiaramente cosa voglia fare”.

