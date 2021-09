Fiumicino – Un brutto incidente quello accaduto oggi, 01 settembre 2021, intorno alle ore 19:30 a Focene, alla fine di via Coccia di Morto: un’auto, probabilmente per distrazione del conducente, ha invaso l’altra corsia provocando uno scontro frontale con un’altra vettura proveniente dalla parte opposta, nei pressi della rotonda all’altezza delle idrovore.

Le ambulanze del 118 hanno trasportato un uomo in codice rosso, che non risulta in pericolo di vita. L’altra persona coinvolta, invece, ha riportato lievi ferite. Gravi i danni ad entrambe le auto. Sul posto si è recata la Polizia Locale per gestire il traffico, paralizzato a causa della chiusura di una corsia della carreggiata.

