Previsioni meteo

SITUAZIONE. E’ in fase si lento recupero l’anticiclone sull’Europa centro-occidentale, anche se nelle prossime ore dovrà ancora fare i conti con gli effetti residui di una saccatura di bassa pressione sui settori centro-orientali del Continente. Ne conseguirà una certa variabilità fino a metà settimana su tratti delle regioni centro-settentrionali e del basso Adriatico, seppur in un contesto più soleggiato e dal clima tardo estivo.

METEO MERCOLEDÌ 01 SETTEMBRE. Primo settembre, inizia l’autunno meteorologico e rinforza l’anticiclone dall’Europa centro-occidentale favorendo condizioni più stabili su buona parte d’Italia, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Farà eccezione una residua variabilità su Marche e Abruzzo, localmente anche sull’est della Sardegna, con piovaschi in esaurimento e tendenza a schiarite. Maggior variabilità al Sud con qualche pioggia su adriatiche, Appennino, Campania e Calabria ionica, in esaurimento in serata. Temperature in rialzo al Nord e sulle regioni tirreniche, in lieve calo sul basso Adriatico.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con qualche innocua nube diurna soltanto sui settori interni e appenninici specie del basso Lazio; radi piovaschi pomeridiani su Appennino laziale/Cascia, Abetone e crinali casentinesi. Temperature in lieve rialzo nelle massime, clima estivo gradevole. Venti in prevalenza deboli, occidentali lungo le coste e nell’immediato entroterra, da Nordest sui settori interni. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Martedì complice l’ingresso di correnti più fresche in quota provenienti da Centro-Est Europa vedranno una giornata caratterizzata da variabilità instabile prevalentemente pomeridiana, con rovesci e locali temporali su Toscana interna e appenninica, nonché sull’Umbria e localmente sul Lazio centro-orientale. Mercoledì e giovedì complessivamente stabili e soleggiate, con massime in ripresa (30-34°C) e clima estivo. Peggiora venerdì specie sul Lazio entro tarda sera per il transito delle prime correnti atlantiche (possibili rovesci e temporali localmente forti), strascichi sul Lazio previsti anche nella giornata di sabato.

