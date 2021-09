Papa Francesco: “Dimettermi? Non mi è nemmeno passato per la mente”

Città del Vaticano – Il Papa ha intenzione di dimettersi? “Non mi è nemmeno passato per la mente, non so dove hanno preso che stavo per presentare le mie dimissioni!”. Lo sottolinea il Papa nell’intervista a Cope, nota radio spagnola, a proposito delle voci che si erano rincorse nei giorni scorsi di possibili dimissioni anche a seguito della sua operazione dello scorso luglio: “Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave”.

