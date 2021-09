Fiumicino – “Si terranno a partire da domani, venerdì 3 settembre, presso lo stabilimento balneare Dadaumpa di Fiumicino, le finali del campionato nazionale di Sand Basket, la disciplina sportiva derivazione classica della pallacanestro, giocata però sulla sabbia”. La fa sapere, in una nota, l’assessore allo Sport del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio.

“A contendersi il titolo di campione nazionale per la categoria under, composta da giovani fino a 16 anni, saranno trentuno squadre provenienti dalle più disparate zone d’Italia – spiega Calicchio -: dalla Valle d’Aosta, con partecipanti arrivati da Champoluc, a Venezia, da Metaponto a Cagliari”.

“Per la categoria senior, formata da sportivi con età superiore ai 17 anni – prosegue l’assessore -, si sfideranno per la vittoria nazionale 21 squadre provenienti, ad esempio, da Mantova, Civitanova Marche, Terracina, Maddaloni, Nova Siri e Reggio Calabria. A lottare per il titolo nazionale vi sarà anche una squadra del territorio, composta da giovani, appassionati di questa innovativa disciplina sportiva, riconosciuta come tale dall’AICS dal 2018”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questo evento – sottolinea l’assessore – perché questa disciplina è nata proprio sulle nostre spiagge e ora è amata e diffusa in tutto il Paese”.

“Il sand basket, infatti, è una delle più grandi novità tra gli sport praticati soprattutto durante l’estate, che sta appassionando e incuriosendo tantissimi sportivi, in un percorso intenso che ha, finalmente, sfatato il tabù della pallacanestro in spiaggia – aggiunge Calicchio -. Il sand basket non è solo divertimento e competizione, bensì un aiuto concreto al miglioramento della forma fisica. Viene giocato a squadre, composte da un minimo di quattro a un massimo di sette giocatori, che si affrontano l’una con l’altra cercando di segnare più canestri possibili, con delle regole precise e stabilite dalla Federazione Italiana di Sand Basket”.

“Appassionati e curiosi potranno ammirare le avvincenti sfide nelle varie eliminatorie che porteranno poi alla finale di domenica mattina. Un’occasione di aggregazione e socialità per i giovani del nostro territorio, dedicata alla scoperta e valorizzazione di uno sport estivo particolarmente coinvolgente e rilevante da un punto vista salutare e atletico – conclude -. L’iniziativa si svolgerà seguendo tutte le normative sanitarie e le disposizioni previste in materia di prevenzione da Covid-19”.

(Il Faro online)