A Ostia il drone della Asl in volo sulle spiagge per controllare la temperatura dei bagnanti

Ostia – La Asl Roma 3 ha organizzato con un drone un volo di ricognizione sul litorale di Ostia dalle 11.00 alle 16.00 nelle giornate del 4 e del 5 settembre. Lo fa sapere la stessa Asl precisando che “i Lidi Coconait e Plinius sono attenti alle cure ed hanno in spiaggia i defibrillatori semi automatici ed anche di personale certificato”.

“Il drone – si legge nella nota della Asl Roma 3 – volerà ad un’altezza non inferiore a 25 metri dal livello dell’acqua ed a una distanza non inferiore a 30 metri dalle persone. Scopo del volo è il controllo della temperatura che avverrà in modo automatico da parte del dispositivo. La tecnologia accompagna le nostre vacanze e la sicurezza in spiaggia”.

