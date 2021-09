Civitavecchia, a Luca Taricone la delega ai diritti degli animali

Civitavecchia – Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha conferito a Luca Taricone la delega alla tutela dei diritti degli animali, con particolare riferimento alle problematiche di competenza delle Guardie Ecozoofile.

Il neo delegato ha dichiarato: “Ringrazio il sindaco per la fiducia dimostrata e il coordinatore del mio partito Antonio Giammusso e il gruppo consiliare della Lega che mi hanno proposto. Raccolgo il testimone che mi lascia Stefania Meniconi in un settore nel quale sono già state avviate importanti iniziative, faremo sempre di più per garantire un livello di civiltà che comprenda anche gli animali”.

