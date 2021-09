Elezioni 2021, ad Acilia la presentazione dei candidati di Demos e Laboratorio Civico X

Ostia – La campagna elettorale di Roma entra nel vivo con l’ufficializzazione dei candidati in corsa per i Municipi della Capitale.

E la lista Demos-Laboratorio Civico X per il X Municipio verrà presentata sabato 4 settembre, alle ore 10.30, nel piazzale della Stazione di Acilia: saranno presenti Gianluca Cavino (coordinatore locale), Barbara Funari (coordinatrice romana), Paolo Ciani (consigliere regionale e coordinatore nazionale di Demos), Franco De Donno (consigliere uscente e capolista), Mario Falconi (candidato presidente per il centrosinistra).

“Giustizia sociale, ecologia, cultura e qualità della vita, sono i temi che caratterizzano il programma elettorale di Demos-Laboratorio Civico X”, spiegano i candidati. “Dopo il successo di consensi alle primarie del centrosinistra, sia per Paolo Ciani che per Franco De Donno, siamo pronti ad offrire il nostro contributo schierando persone competenti e ricche di passione”

“Insegnanti, volontari provenienti dall’associazionismo, intellettuali, artisti, archeologi ed esperti ecologisti: questa è la compagine in campo che rappresenta un valore aggiunto per il centrosinistra e la vera novità di questa campagna elettorale. Non vogliamo più delegare nessuno, né subire scelte provenienti dal palazzo e non concertate. C’è bisogno di ricreare un tessuto sociale, economico e culturale, oggi fortemente lacerato e mortificato, prima da mafia capitale ed ora dall’emergenza pandemica”, sostengono.

“È tempo di scelte radicali, inequivocabili e chiare. È giunto il momento di ristabilire una giustizia sociale che contamini tutto il nostro territorio di valori come quelli della solidarietà, uguaglianza e partecipazione. Alla politica urlata, che inventa nemici e che mette gli uni contro gli altri, vogliamo sostituire un nuovo modello dello stare insieme, più propositivo, più agito. È il momento di offrire anche nuovi paradigmi al centrosinistra, in grado di leggere i segni dei tempi e trovare soluzioni pratiche ai tanti, troppi problemi collettivi”.

“Il tutto – concludono – senza nostalgia del passato, perché il nostro futuro, il futuro di tutti quanti, sarà garantito da ciò che oggi riusciremo a fare. In questa competizione elettorale ci siamo e ci saremo”.

