Formia, il progetto del candidato sindaco La Mura per il rilancio delle periferie

Formia – Il rilancio e la rinascita di Formia potranno avvenire solo attraverso la promozione e la valorizzazione delle sue periferie che, rappresentando vere e proprie peculiarità sotto il profilo paesaggistico, culturale e soprattutto sociale, rappresentano purtroppo una marginalità della città.

Il candidato a sindaco Amato La Mura garantisce un’immediata e necessaria inversione di tendenza a favore di questi territori, “molteplici ed eterogenei ma anche dimenticati, emarginati e nello stesso tempo continuano ad essere un appetibile bacino di voti”.

Le principali criticità sono quelle di sempre: le illuminazioni pubbliche fatiscenti, i manti stradali simili a delle groviere, la mancata programmazione della manutenzione urbana e decoro e gli immancabili disagi legati al ritiro dei vari tipi dei rifiuti prodotti.

Il dottor Amato La Mura annuncia che le varie periferie di Formia torneranno, invece, al centro della “nostra polis” e propone nel suo programma elettorale “l’individuazione di un delegato di quartiere e l’assegnazione di un poliziotto, figure nominate finalizzate a garantire sia l’inclusione e l’ascolto delle istanze delle periferie e sia la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti”.

Il candidato a sindaco considera, a tal riguardo, l’inderogabile riqualificazione di storici immobili o di ex siti industriali come l’ex discoteca Seven Up, l’ex colonia Di Donato, l’ex Salid e l’ex D’Agostino, “strutture da destinare a servizi ai cittadini e attività turistiche”.

La Mura crede nella concretizzazione di diverse opportunità di rinascita “a favore delle quali siamo pronti a mettere in campo mirate azioni di coraggio”. Riguardano la realizzazione delle “Università del Mare” che, finalizzate a potenziare e valorizzare il patrimonio del Golfo, potrebbero trovare ospitalità nel territorio di Gianola, ma anche l’istituzione nei borghi collinari e medioevali di Maranola, Trivio e Castellonorato di mini Ostelli della Gioventù.

“La mia amministrazione sarà in grado di interloquire con la Regione Lazio – ha aggiunto il dottor La Mura – per intercettare e farsi assegnare specifici fondi già disponibili per “promuovere il Turismo culturale e giovanile e utilizzare, come risorsa già esistente, il vasto patrimonio immobiliare non occupato in diversi periodi dell’anno”.

Il miglioramento del decentramento amministrativo è perseguibile immediatamente – rimarca il dottor La Mura – anche attraverso la regolarizzazione e la riqualificazione dell’offerta dei trasporti pubblici “garantendo una copertura oraria che riesca a rispondere alle esigenze della popolazione residente. Contiamo, a tal riguardo, di varare il sistema del bike sharing, finalizzato a sostenere la micro-mobilità urbana per ridurre l’uso dell’auto per tragitti di breve raggio e dare la possibilità di muoversi con maggiore agilità e velocità”.

I cittadini potranno sentirsi meno soli, oltre che con il rilancio funzionale dei territori in cui vivono e lavorano, anche con il potenziamento dei pagamenti telematici, attraverso un diverso, innovativo e moderno sistema per interagire con la pubblica amministrazione, a qualsiasi livello.

“Nel nostro programma, a tal riguardo, è prevista l’installazione di un programma, attraverso un’App, che permetta ai cittadini di interagire online con i dipendenti comunali in determinate fasce orarie e per appositi servizi – conclude il candidato a sindaco Amato La Mura – Pensiamo ad un’altra App a portata di tutti, disponibile 24 ore su 24, grazie alla quale ogni cittadino potrà effettuare diverse operazioni. Questo servizio permetterà di effettuare prenotazioni di servizi online”.

