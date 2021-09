Il Campidoglio: “Nessun rinvio, a Roma le scuole dell’infanzia riaprono il 13 settembre”

Roma – “Si ribadisce che non c’è stato, né è mai stato ipotizzato, un rinvio dell’apertura delle scuole dell’infanzia capitoline. L’apertura, come già previsto e comunicato alle famiglie, è il 13 settembre”. Così il Campidoglio, in una nota.

“Si specifica, infatti, che la circolare inviata dal Dipartimento al personale delle scuole dell’infanzia si rivolge infatti esclusivamente al suddetto personale che, come ogni anno, sarà impegnato nelle strutture già nei giorni antecedenti all’apertura per la sistemazione degli ambienti. Tale periodo sarà dall’8 al 13 settembre”, concludono dal Comune di Roma.

(Il Faro online)