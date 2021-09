Incendio a Maccarese, le fiamme minacciano le abitazioni: cittadini in allarme

Fiumicino – Ancora incendi nelle località balneari del litorale romano. A bruciare, questa volta, sono le campagne tra Maccarese e Fregene. Le fiamme si sono sviluppate in via dei Collettori, verso Maccarese, all’altezza di via delle Tamerici. Il rogo, spinto dal vento, sta avanzando verso le abitazioni. Sul posto i volontari della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino, immediatamente allertati dai cittadini.

Notizia in aggiornamento…