Incidente sulla Cristoforo Colombo, traffico in tilt

Ostia X Municipio – Mattinata di traffico per gli automobilisti del X Municipio. Astral Infomobilità segnala infatti code sulla via Cristoforo Colombo da via Ermanno Wolf Ferrari a via del Risaro verso Roma a causa di un incidente.

Da una prima ricostruzione dell’evento sembrerebbe che nell’incidente siano coinvolte tre autovetture.

Notizia in aggiornamento

