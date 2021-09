Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. E’ destinata a perdere importanza la saccatura depressionaria sul centro-est Europa che sta condizionando il tempo su parte d’Italia in queste ultime ore di agosto. Al suo posto cercherà di rimontare l’anticiclone presente sull’Europa occidentale per riportare condizioni di maggior stabilità, anche se non tutte le regioni ne potranno beneficiare. Sarà soprattutto mercoledì che si avvertiranno le condizioni di maggior instabilità su parte d’Italia, in particolare su tratti del medio-basso Adriatico, mentre giovedì è atteso un tempo generalmente più stabile.

METEO GIOVEDÌ 02 SETTEMBRE. La maggior presenza dell’anticiclone favorirà una giornata in prevalenza stabile sull’Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. Farà eccezione una certa nuvolosità sparsa sulle Alpi centro-occidentali e sulla Sardegna, per il lento avvicinamento di un sistema nuvoloso da ovest che tra il pomeriggio e la sera darà luogo a qualche piovasco. Nel corso della serata raggiungerà anche le coste tirreniche innescando qualche pioggia sulle coste del Lazio, mentre andranno contemporaneamente attenuandosi i fenomeni in Sardegna. Temperature stabili o in lieve aumento al Nord e sul medio-alto Tirreno.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: temporanea rimonta dell’alta pressione a garanzia di bel tempo prevalente su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature in ascesa con picchi di 30-34°C su pianure e vallate interne. Cieli sereni posi progressivamente offuscati da nubi alte tra pomeriggio e sera. Venti sino a moderati, prima settentrionali in successiva rotazione dai quadranti meridionali. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Martedì complice l’ingresso di correnti più fresche in quota provenienti da Centro-Est Europa vedranno una giornata caratterizzata da variabilità instabile prevalentemente pomeridiana, con rovesci e locali temporali su Toscana interna e appenninica, nonché sull’Umbria e localmente sul Lazio centro-orientale. Mercoledì e giovedì complessivamente stabili e soleggiate, con massime in ripresa (30-34°C) e clima estivo. Peggiora venerdì specie sul Lazio entro tarda sera per il transito delle prime correnti atlantiche (possibili rovesci e temporali localmente forti), strascichi sul Lazio previsti anche nella giornata di sabato.

(Fonte: 3B Meteo)