Milan, Olivier Giroud positivo al Covid-19

Milano – Olivier Giroud positivo al Covid. A comunicarlo il Milan che fa sapere come il calciatore “è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio”. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. “Il giocatore -fa sapere il club rossonero in una nota- sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario”. Il Milan precisa che Giroud “non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari”. (fonte Adnkronos, foto Twitter @acmilan)