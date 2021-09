Alga tossica nel mare di Civitavecchia, prorogato il divieto di balneazione al Pirgo

Civitavecchia – In seguito all’allerta evidenziato in data 28 agosto per l’esito dei prelievi effettuati presso i Bagni del Pirgo, Arpa Lazio ha disposto ulteriori prelievi delle acque antistanti lo stabilimento e in data 2/09/2021 ha comunicato i risultati delle analisi, che hanno evidenziato una proliferazione dell’alga potenzialmente tossica Ostreopsis Ovata tale da far salire il livello dalla fase di “allerta” a quella di “emergenza“.

Preso atto dei valori anomali, l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia ha ritenuto necessario ordinare – fino a successiva e diversa ordinanza – il “divieto di balneazione nel punto n. 029 – Stabilimenti Bagni Pirgo” e ha vietato altresì la raccolta e il consumo “di molluschi se prelevati in corrispondenza dell’area di balneazione oggetto della fioritura”.

Le avvertenze per la cittadinanza restano le stesse: allontanarsi immediatamente dalla spiaggia in presenza di sintomi ricollegabili all’alga tossica (eritemi, congiuntiviti, rinorrea, tosse, ecc…); proteggere in particolare i bambini, gli anziani e le persone affette da patologie dell’apparato respiratorio ad esempio asmatici, allergici, ecc…

I sintomi sono solitamente transitori, regrediscono spontaneamente nel giro di poche ore, se persistono o si aggravano è opportuno consultare il proprio medico curante e recarsi al pronto soccorso solo nei casi di effettivo bisogno.

