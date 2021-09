Angelica Falchi di Fiumicino vince la 48° edizione di “Miss Teenager Original Italia”

Fiumicino – Vince la 48° edizione di Miss Teenager Original Italia Angelica Falchi, 17 anni di Fiumicino, Roma. Seconda Marisol Busato, 13 anni di Biella.

Terza classificata Alessia Russo, sedicenne di Rocca di Papa (Roma), mamma del piccolo Riccardo, di appena 5 mesi, con lei dietro le quinte per le poppate di rito. La Falchi, iscritta all’ultimo anno del Liceo Scientifico, ancora frastornata ha dedicato la vittoria alla mamma e al papà che le permettono di inseguire il suo sogno nella moda.

Pur volendosi iscrivere a Giurisprudenza, infatti, Angelica sogna di diventare testimonial delle più grandi maison internazionali. Ad incoronarla Maria Albertacci, Miss Teenager 1994, sotto lo sguardo attento di Roberta Nenni e il patron Stefano Stefanelli che ha organizzato anche quest’anno la finale dello storico concorso trampolino di lancio per molte protagoniste del mondo dello spettacolo.

Tra queste Milly Carlucci, Simona Ventura, Isabella Ferrari, Claudia Gerini, Bianca Guaccero, Serena Autieri e Barbara de Rossi. Per il suo impegno nel mondo dei concorsi di bellezza nel corso della serata Stefanelli ha ricevuto un’onorificenza dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei consegnata dal Proff. Cesare Sciplini. La finalissima è stata condotta da un team tutto al femminile: Beatrice De Do, giudice di All Together Now su Canale 5, Mishel Gashi, influencer, modella e protagonista de Il Collegio, Carlotta Casalvieri, attrice in “Tutti pazzi per Amore”, volto social e web di Miss Teenager Original, e Camilla Spinelli, influencer, già Miss Teenager Original Social 2020, inviata nel backstage.

Ospiti in studio la showgirl Eleonora Cecere, ex stellina di Non è La Rai, che ha presentato il nuovo singolo Rumore, un omaggio a Raffaella Carrà, Angelo Martini, conduttore di Numeri Uno su Rai 2, Magan Rodriguez, Miss Teenager Original 2019, che si è esibita con la sua hit estiva “Pà la playa”, la girl band Vertygini che ha presentato in anteprima “Non mi basti quasi mai”. E ancora Miss Teenager Original 2020 Serena Tumbarello, Giulia Zhou e Francesca Compagno, vincitrici delle fasce Teatro e Danza nel 2020, la pitto-scultrice Carmen Voicu, Roberto Ruggiero vestito per l’occasione da Francesco Palombino.

Per il secondo anno consecutivo il sogno delle giovanissime Miss Teenager si è potuto avverare grazie al taglio web/social dato al concorso dalla collaborazione con il regista e visual artist Riccardo Canini. Si è arrivati così, senza infrangere i protocolli anti Covid, alla finalissima di Roma. Una serata all’insegna della moda e dell’arte, registrata negli studi Gold Tv a Roma permettendo di mantenere il giusto distanziamento tra le partecipanti e la giuria. L’evento sarà poi trasmesso sul canale Odeon Tv.

Le venti finaliste, provenienti da tutta Italia, sono state premiate da una commissione tecnica formata da esperti per ciascuna categoria: Moreno Galli, titolare agenzia di moda Fashion Concept; Alessandro Bartolini, delegato del Teatro Golden Actors, Thiago Oliveira, titolare Campus Dance, Concetta Petti e Vincenzo Capasso, titolari Village Musical Academy, Pablo, art director della maison Gil Cagné, Claudio Marfurt, rappresentante della Face Place, Alessandro Massa, titolare della Alma Music, Amedeo Pesce, amministratore EFC Cinema & Advertising e Nicolò Tonetto, titolare del brand Nicolò Tonetto Milano.

Questi gli altri titoli assegnati: Alessia Femiano, 17 anni di Napoli, vince le fasce Miss teenager Original Showgirl e Miss Teenager Original Canto; Miss Teenager original Sorriso è Ginevra Cinti, 16 anni di Roma, con alle spalle una partecipazione al film “L’abbiamo fatta grossa” con Antonio Albanese e Carlo Verdone; Miss teenager original Danza è Marisol Busato, 13 anni di Biella; Miss teenager original beauty è Alice Lucci, 19 anni di Tivoli; Miss teenager original teatro è Giulia Trapani, 18 anni di Caserta; miss teenager original Cinema è Vittoria Tsialtas, 14 anni di Creta; Alessia Castiglia, 17 anni di Roma, vince la fascia miss teenager original Moda e miss teenager make up; doppia fascia anche per Patriziangiolie Ami, 13 anni, che porta a casa miss teenager gossip teen e miss teenager brand.

Ineccepibile lo staff che compone la macchina organizzativa del concorso capitanato dal Direttore Artistico Stefano Stefanelli: Roberta Nenni, responsabile Image Consultant, Alessandra Marra, responsabile di produzione, l’autrice Beatrice De Do, la responsabile social web Carlotta Casalvieri, il responsabile visual artist Riccardo Canini, gli assistenti di produzione Gennaro Melchiorre e Roberto Verginelli, il Direttore di palco Maria Cristina Parrillo, la responsabile backstage Anna Rita Massa, la coreografa Marilena Ravaioli, il led wall engineer Alessandro Furnari, Amilcare Milani titolare della Mix in time Group, l’ufficio stampa RR Management di Roberto Ruggiero e i fotografi Michele Simolo e Alessandro Ventura.

