Discariche abusive ad Ardea, Ludovici (FdI): “Installare telecamere funzionanti”

Ardea – “Il territorio è devastato da discariche abusive a cielo aperto. Contrastare questo fenomeno così drammatico è questione di senso civico, di una volontà amministrativa di contrasto all’abbandono dei rifiuti”. Così in una nota il vice presidente del consiglio di Ardea dott.ssa Edelvais Ludovici.

“Apprendo dai social che presto verranno istallate ‘telecamere h 24 e varchi a ogni ingresso contro incendio e incivili’. Servono urgentemente telecamere per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che possono essere installate e spostate nel corso dell’anno, secondo necessità sui vari siti che si formano come discariche a cielo aperto”.

“Con il progetto Hera luce che aspetta dal 2016, era prevista l’istallazione di telecamere sul territorio, che poi devono essere osservate e monitorate quotidianamente per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. È necessario istallare telecamere, ma pianificare anche chi leggerà ed osserverà quotidiana le telecamere di contrasto all’abbandono dei rifiuti. I lavori di istallazione sono stati approvati ora attendiamo il proseguo.

La decisione deve essere presa urgentemente – prosegue – onde evitare che aumentino le discariche abusive a seguito dell’abbandono dei rifiuti che si è verificato proprio dal centro storico fino ai vari comprensori della città di Ardea, ormai sparse su tutto il territorio comunale. Ormai vige la legge dell’abbandono senza contrasto. I siti aumentano ininterrottamente senza sosta devastando un territorio.

Basta attendere ancora è necessario agire urgentemente sui siti più critici ed istallare telecamere funzionanti al fine di far arrendere gli incivili e contrastare il comportamento di chi abbandona i rifiuti fuori dai cassonetti e per strada, causando un danno all’ambiente e creando un aumento dei costi di smaltimento per tutti i cittadini. Vengono spesi moltissimi soldi per raccogliere i rifiuti lasciati in strada per ripulire quelle aree, vengono spesi i soldi, dei cittadini.

Coloro che abbandonano i rifiuti in strada – conclude Ludovici – non si rendono conto che con il loro comportamento incivile fanno aumentare il dispendio di soldi al Comune, soldi di tutti i cittadini che pagano i tributi locali, anche per tutti gli altri utenti virtuosi, che fanno onestamente la propria parte nella raccolta differenziata”.

