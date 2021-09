Flumen YouthMusic Contest: vince la voglia di stare insieme

Fiumicino –Si è svolta oggi, 3 settembre 2021, nella prima giornata della III edizione del Flumen Festival, dell’Ecologia, della Nonviolenza e delle Migrazioni la competizione musicale per artisti emergenti. Il Flumen YouthMusic Contest, organizzato insieme al Consiglio Nazionale dei Giovani è un contest musicale tutto dedicato ai giovani under 35. Un’occasione unica per la scoperta di nuovi talenti e per godere di buona musica.

Sono in tutto 9 le esibizioni fatte da ragazzi solisti e band musicali che questa sera sono saliti sul palco del Flumen e che si sono esibiti in brani inediti ispirati alle tematiche fondanti del Flumen: ecologia, razzismo, inclusione, nonviolenza e violenza in tutte le sue forme, guerra e solidarietà.

di 19 Galleria fotografica Flumen YouthMusic Contest









Un crescendo di emozioni che ci hanno regalato gli artisti emergenti: ogni nota cantata o suonata dai loro strumenti ci ha lasciato qualcosa di profondo, così come le parole dei testi delle loro canzoni. Tanti i generi musicali che si sono susseguiti sul palco, come l’indie-trap del duo “Rione Pentimento”: “Siamo due giovani di 18 e 20 anni – hanno con la passione per la musica. I nostri testi sono interamente scritti da noi. Siamo convinti che non si può parlare di nonviolenza senza mettersi a confronto con quello che è la violenza. Racconto quello che si può provare quando non si è fortunati”.

Storie del proprio vissuto si celano anche dietro i testi degli altri partecipanti: “Studio al San Luise College of Music e canto da 3 anni – ha raccontato Flavia Celano, una delle partecipanti al contest. Nel corso dei miei studi ho approfondito il pianoforte e l’ukulele. Soffro di degenerazione maculare congenita, da quando è nata ed ho subito episodi di bullismo per la mia diversità. La canzone con cui ho deciso di partecipare ‘Versi di fiato’ è nata durante il lockdown, un periodo di solitudine, in cui tutti abbiamo dovuto smettere di fare quello che amiamo, come nel mio caso, la musica”.

La giuria composta da Gianfranco Titone, Alessandro Rondinara, Gloria Elgamal e Vincenzo Taurino ha selezionato come vincitore del contest Fra e Morez, accompagnati dalla loro band, che si esibirà nuovamente sul palco del Flumen Festival all’evento musicale in programma per la serata del 4 settembre. Il vincitore potrà, inoltre, realizzare un videoclip musicale dedicato al suo brano. Tale video musicale sarà parte integrante del piano di comunicazione e promozione annuale attraverso i canali delle organizzazioni aderenti all’iniziativa. La Giuria, inoltre, in accordo con le associazioni promotrici e partner del Flumen YouthMusic Contest e del Flumen Festival, si riserva il diritto di individuare ulteriori premi e/o menzioni per canzoni e artisti giudicati meritevoli.

“Un barlume di speranza per il ritorno della musica dal vivo – ha commentato Daniele Taurino, organizzatore del Flumen Festival -. Questo è stato l’obiettivo del Flumen Youth Music Constest. Lo scopo della musica è anche l’ibridazione dei generi e siamo riusciti pienamente in questo”.

