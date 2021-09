Ladispoli, al via la riqualificazione di tre parchi giochi

Ladispoli – “La riqualificazione delle aree verdi comunali e parchi giochi sicuri e fruibili per tutti i bambini è uno degli obiettivi dell’Amministrazione Grando”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis ha annunciato che a breve partiranno i lavori di riqualificazione dei parchi giochi di piazza Matteotti, via Ancona/Odescalchi angolo via Trieste e nei pressi del ponte Navarra a Palo Laziale.

“Anche durante il mese di agosto – ha proseguito De Santis – abbiamo lavorato per potere avviare il prima possibile i cantieri. Questa mattina sono arrivati in Comune i materiali, lo scarico si completerà la prossima settimana, per avviare la riqualificazione dei parchi giochi.

Sono progetti a cui teniamo in modo particolare e che si vanno ad aggiungere alle riqualificazioni, effettuate quest’anno, dell’area di piazza Domitilla dove sono state posizionate attrezzature di ultima generazione e una pavimentazione in gomma anti-trauma ricca di elementi 3D, del parco inclusivo nei giardini di via Ancona, davanti alla chiesa di Santa Maria del Rosario e quello di largo del Verrocchio”.

