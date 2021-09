Latina, non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento: aveva la patente revocata da 8 anni

Latina – Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Latina al Km 74 della Via Pontina hanno intimato l’Alt Polizia al conducente di un’autovettura Mini Cooper, il quale invece di rallentare e fermarsi si è dato alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento, e nonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce cercando di nascondere l’autovettura in un luogo privato i poliziotti della Stradale di Latina sono riusciti a fermare il veicolo e ad identificare il suo conducente che è stato sanzionato per tutte le infrazioni commesse durante la sua fuga, ma soprattutto perché lo stesso guidava l’autovettura con patente di guida revocata dal 2013.

