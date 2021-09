Le scuole di Fiumicino si preparano alla riapertura, lavori in dirittura d’arrivo

Fiumicino – “Sono in dirittura di arrivo i molteplici lavori di manutenzione, ammodernamento e adeguamento nelle scuole del territorio”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Come tutti gli anni, approfittiamo del periodo di pausa estiva per intervenire con piccoli, ma anche grandi, lavori negli edifici scolastici della città – sottolinea l’assessore -. Quest’anno, oltre alla realizzazione di due nuove aule alla Lido faro (che si aggiungono alle circa 30 costruite lo scorso anno), abbiamo ammodernato gli spazi ludici, alcune palestre, molteplici bagni che nel corso dello scorso anno scolastico hanno manifestato problemi, tinteggiato moltissime aree didattiche, iniziato i lavori all’esterno dei plessi, sfalciato l’erba cresciuta nei mesi di chiusura delle scuole. Inoltre, sono stati revisionati gli impianti antifurto e quelli elettrici ed è stata effettuata la manutenzione straordinaria di diverse coperture delle strutture che presentavano infiltrazioni d’acqua”.

“Nel plesso di via del Granaretto si stanno realizzando i portici esterni e alla scuola Segre in via del Faro altre due aule sono state ampliate per permettere il distanziamento – conclude Caroccia -. Infine, alle ditte vincitrici di gara sono stati assegnati i lavori di sostituzione della quasi totalità degli infissi nei plessi scolastici Porto romano e Colombo in via dell’Ippocampo. Il nostro impegno sulle scuole è sempre massimo”.

