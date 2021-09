Lotto, doppietta a Roma: vincite per oltre 55mila euro

Roma – Roma protagonista dell’ultimo concorso del Lotto, con vincite per oltre 55mila euro: come riporta Agipronews, la più alta – da 35.550 euro – è stata centrata con una giocata da 12 euro sui numeri 14-15-26-62-63 sulla ruota di Bari.

Con 10 euro puntati sui numeri 1-40-44 sulla ruota capitolina, un altro giocatore ha vinto 19.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6 milioni di euro, per un totale di 773,7 milioni dall’inizio dell’anno.

