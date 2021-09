Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’area anticiclonica presente sull’Europa centro-occidentale si sta spingendo verso Levante, raggiungendo anche l’Italia. Non sarà però duratura, tanto che già a ridosso del weekend si indebolirà parzialmente all’altezza del Centro Europa, lasciando filtrare correnti occidentali più umide e a tratti instabili in direzione dell’Italia. Ne conseguirà un certo incremento dell’instabilità già nel corso di venerdì su Alpi occidentali e Sardegna, e nel weekend nuove condizioni di instabilità interesseranno soprattutto sabato il Centro-Sud e le Alpi, anche se non tutta Italia vedrà il tempo peggiorare.

METEO VENERDI’ 03 SETTEMBRE. Inizio giornata con addensamenti e qualche pioggia sulle Alpi occidentali, maggior instabilità in Sardegna con rovesci e qualche temporale sul versante tirrenico, sul resto d’Italia condizioni più stabili e in prevalenza soleggiate. In giornata ancora qualche pioggia sulle Alpi occidentali, isolata anche sul resto delle Alpi e dorsale toscana settentrionale, ancora rovesci e qualche temporale sulla Sardegna tirrenica in attenuazione in serata. Altrove tempo più stabile, pur con alcuni annuvolamenti sparsi sulle regioni tirreniche, in estensione in serata al versante adriatico ma senza fenomeni di rilievo. Tra la sera e la notte peggioramento più organizzato verso le coste di Lazio e Campania, con qualche temporale in arrivo dal mare. Temperature senza variazioni di rilievo.

METEO SABATO 04 SETTEMBRE. Le infiltrazioni umide dai quadranti occidentali genereranno un’area depressionaria all’altezza delle nostre regioni centrali, seppur blanda, e si manifesteranno sull’Italia con una spiccata variabilità, caratterizzata da rovesci e qualche temporale nel pomeriggio di sabato sulle Alpi ma soprattutto sulle regioni centro-meridionali peninsulari. Piogge e qualche temporale saranno più probabili su Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e nord Sicilia, in estensione al medio-basso versante tirrenico, con fenomeni che localmente potranno essere anche di forte intensità e accompagnati da grandine. Un po’ più stabile dovrebbe essere il tempo su Val Padana, Liguria e regioni centrali più settentrionali. Temperature in calo al Centro-Sud.

METEO DOMENICA 05 SETTEMBRE. La giornata inizierà all’insegna dell’instabilità sul Sud peninsulare con piogge e rovesci sparsi, mentre altrove l’avvio di giornata dovrebbe essere più asciutto. Nelle ore diurne però nuovi episodi di instabilità sembrerebbero rigenerarsi su gran parte dell’arco alpino, con rovesci e qualche temporale in esaurimento in serata. Stessa situazione anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, con rovesci e temporali che potranno localmente sconfinare alle zone costiere e al nord della Sicilia, esaurendosi però in serata. Temperature in lieve recupero.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata caratterizzata da un calo della pressione atmosferica che andrà a determinare lo sviluppo di prime piogge locali sui settori occidentali di Lazio e bassa Toscana tra notte e mattino; seguirà un pomeriggio complessivamente variabile con nuvolosità sparsa o irregolare, associata a possibili locali spunti piovosi su Appennino e interne. Peggioramento più concreto atteso dalla tarda sera con piogge e temporali iniziando dalle coste della bassa Toscana e del Lazio, in moto verso le interne laziali nella notte successiva. Possibili forti fenomeni non esclusi tra tarda sera e notte di Sabato 4, sui settori costieri e subcostieri, accompagnati da locali grandinate e forti raffiche di vento. Temperature minime stazionarie o in lieve ascesa, massime in calo di qualche grado. Venti deboli o moderati meridionali sulle zone costiere, localmente forti in concomitanza dei temporali. Mare da poco mosso a mosso.

SABATO: la perturbazione giunta ieri nella tarda sera su bassa Toscana e Lazio transita verso Est-Sudest tra notte e mattina coinvolgendo principalmente parte del Lazio, con possibili temporali localmente intensi tra costa e entroterra. Migliora a seguire ma con instabilità pomeridiana anche temporalesca su Appennino specie laziale e aree interne prospicienti, nonché sull’Umbria. Temperature massime in flessione. Venti tra NW e NE, moderati sulle coste. Mare mosso.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su pianure settentrionali e pianure meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri.

Commento del previsore Lazio

Giovedì complessivamente stabile sulle regioni del medio Tirreno, salvo il transito di velature anche estese in serata a partire dai settori costieri; possibili isolati e brevi piovaschi entro tarda sera, sui settori occidentali di medio-alto Lazio e bassa Toscana. Clima estivo con temperature massime tra 29 e 33°C. Peggiora gradualmente da venerdì con prime piogge prefrontali nella prima parte di giornata, tra medio-bassa Toscana e Lazio, e di nuovo in modo più incisivo nella tarda sera, con rovesci e temporali a partire dai settori costieri di bassa Toscana ma in particolare del Lazio, in estensione nella notte successiva ai settori interni e Appenninici. Il sabato quindi vedrà instabilità notturna specie sul Lazio, in spostamento verso est-Sudest, seguita da una miglioramento con variabilità e nuovi rovesci diurni anche a sfondo temporalesco sull’Umbria e lungo l’Appennino specie laziale, in estensione ai settori centro-occidentali della regione e localmente lungo le coste. Domenica con locale instabilità pomeridiana sulle zone interne Laziali.

(Fonte 3B Meteo)