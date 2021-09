Minturno, paura al Lido Tirreno: dipendente rapinato e ferito con cocci di bottiglia

Minturno – Rapinano uno stabilimento balneare e poi si danno alla fuga. E’ successo a Minturno nella mattinata di oggi 3 settembre.

I due malviventi hanno aggredito un dipendente dello stabilimento per poi scappare in strada dopo avergli sottratto il borsello, successivamente recuperato dalla vittima che ha raggiunto e affrontato in una colluttazione gli aggressori, riusciti a dileguarsi dopo averlo ferito al volto con dei cocci di bottiglia.

L’immediato intervento dei Carabinieri della stazione di Scauri, coadiuvati da personale del n.o.r.m., sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia, consentiva di fermare un giovane 19 enne di Gaeta, nei pressi della suddetta struttura turistica, che oltre a presentare evidenti ferite compatibili con la colluttazione avuta in precedenza, veniva altresì riconosciuto dalla stessa vittima.

Pertanto si procedeva all’arresto del malvivente, ristretto presso il proprio domicilio, poiché ritenuto uno dei due autori della rapina. Intanto proseguono ininterrottamente le operazioni di ricerca del complice.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

