Montalto, approvato il regolamento sul benessere degli animali

Montalto – Nello scorso consiglio comunale è stato approvato all’unanimità il regolamento sul benessere degli animali presenti sul territorio.

Questo regolamento nasce nel confronto con le associazioni Leidaa e Oipa, dall’esigenza di tutelare gli animali e di favorire la loro corretta convivenza con le persone, tenendo conto sia delle caratteristiche biologiche ed etologiche degli stessi, sia della conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici ed ambientali.

Non ultima è la volontà di integrare nel sistema educativo il regolamento nei confronti dell’intera popolazione, ma soprattutto dei più giovani.

Gli articoli che lo compongono disciplinano in modo minuzioso molti aspetti e riguardano diverse specie animali come ad esempio i gatti, gli animali acquatici, gli uccelli.

Altro elemento peculiare è costituito dalla previsione della figura del garante per la tutela dei diritti animali che sarà in rapporto diretto con l’amministrazione. Infine, il regolamento disciplina l’aspetto sanzionatorio in relazione alle eventuali violazioni.

“Con questo regolamento – dichiara l’assessore Fabio Valentini – abbiamo fatto un importante passo in avanti che ci caratterizza per sensibilità, attenzione e tolleranza verso il mondo degli animali e che ci consentirà una migliore convivenza con loro. Siamo soddisfatti che un atto così importante sia stato ritenuto tale e pertanto votato all’unanimità dai consiglieri”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto di Castro

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Montalto di Castro