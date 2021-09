Multe su via dell’Aeroporto a Fiumicino, Poggio (Lega): “Il Comune intervenga”

Fiumicino – “È passato più di un mese da quando abbiamo chiesto un intervento forte dell’Amministrazione comunale per risolvere il nodo delle multe su via dell’Aeroporto. Una problematica che ha colpito tanti nostri cittadini che ogni giorno ricevono una raccomandata per la stessa controversia”.

A parlare è Federica Poggio, esponente della Lega Fiumicino, che spiega: “Continuiamo a chiedere una moratoria e un supporto concreto al Comitato appena nato (leggi qui). Ma anche di provare a seguire alcune ‘scappatoie’ che la legge riserva, come quella che prevede la possibilità di pagare solo la multa più alta maggiorata di un terzo e non magari sei, sette o peggio dieci come sta capitando a tante persone”.

“Dispiace invece – conclude Poggio – che su questa vicenda sia calato un imbarazzante silenzio“.

