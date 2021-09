Ostia, branco di teppisti aggredisce un pescatore al Porto

Ostia – Un branco di teppisti ha aggredito, malmenato e derubato un uomo di ritorno da una battuta di pesca. E’ successo nella serata di martedì 31 agosto al molo B del Porto di Ostia.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, che hanno messo in fuga i malviventi. “Da tempo – denuncia un cittadino a ilfaroonline.it – estranei entrano sui moli, anche dopo la chiusura dei cancelli, provocando danneggiamenti e furti sulle barche”.

“Si sono impadroniti del piazzale antistante i moli A e B, e sono anni che denunciamo alla direzione questa situazione“, racconta. “Le imbarcazioni ormeggiate sono diventate il loro parco giochi. Bisogna intervenire immediatamente”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

