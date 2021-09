Pomezia, il Sindaco incontra la campionessa olimpica di tiro a volo Diana Bacosi

Pomezia – Il Sindaco Adriano Zuccalà, la Giunta comunale e la Presidente del Consiglio Stefania Padula, hanno incontrato Diana Bacosi, campionessa di tiro a volo skeet, vincitrice della medaglia d’Oro nello skeet ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 e della medaglia d’Argento sempre nello skeet ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Punta di diamante della nazionale italiana, Diana Bacosi è originaria di Cetona, paese della provincia di Siena, ma vive a Pomezia.

“Ringraziamo ufficialmente Diana a nome di tutta la Città – afferma l’Assessore Giuseppe Raspa – e le auguriamo un ricco futuro sportivo. La sua passione e la sua dedizione allo sport siano da esempio per tutti”.

“Nelle competizioni olimpiche di Rio e di Tokyo – commenta il Primo Cittadino – Diana si è distinta classificandosi entrambe le volte sui più alti gradini del podio. Per l’Amministrazione comunale di Pomezia è un onore ospitare una campionessa del suo calibro”.

