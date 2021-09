Ponza, acquista 6mila euro di merce online con la carta di credito di un altro: denunciato

Ponza – Acquistò oltre 6mila euro di merce varia online con la carta di credito di un giovane di Ponza ignaro di tutto.

L’uomo, un 26enne di Gaeta, è stato arrestato dai Carabinieri di Ponza in seguito a una perquisizione locale e personale emessa dalla Procura della Repubblica di Roma. Il 26enne avrebbe utilizzato la carta di credito di uno sconosciuto nel 2020, tra i mesi di agosto e settembre, acquistando online per un valore di oltre 6.500 euro.

Nel corso delle operazioni è stata rinvenuta merce verosimilmente ordinata dal suddetto con la stessa carta di credito, opportunamente sequestrata per gli ulteriori accertamenti del caso. L’uomo, ritenuto dall’A.G responsabile del reato di truffa, è stato denunciato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

