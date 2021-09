Santa Marinella, Tidei chiede chiarezza sull’annullamento del concorso dell’Asl Rm4

Santa Marinella – Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei nell’intento di far chiarezza su alcune importanti questioni che rivestono grande rilevanza nel settore della sanità e nei confronti della popolazione del territorio ha scritto una nota al presidente dell’assemblea dei sindaci della Asl Rm 4 e al direttore generale Dott.ssa Cristina Matranga per richiedere un’urgente convocazione dell’assemblea dei sindaci.

Uno dei principali argomenti da trattare per il primo cittadino di Santa Marinella è l’annullamento del concorso indetto dalla Asl per l’assunzione di assistente amministrativo che è avvenuto inspiegabilmente un solo giorno prima dello svolgimento dell’esame orale.

“Rivolgendomi al Presidente dell’assemblea dei sindaci gli ho fatto presente che con l’avvicendamento alla Direzione Generale della Asl, si è assistito in tempi rapidi ad un cambio di passo rispetto alla precedente gestione che lascia spazio ad alcune perplessità alcuni di noi. E spiego meglio a ciò cui mi riferisco.

Innanzitutto, il concorso per assistente amministrativo è stato annullato d‘autorità nonostante pareri discordi, anche alla luce di suggerimenti interni tesi alla conservazione di detto concorso.

Una simile decisione ha creato numerose proteste da parte degli ammessi che non ritengono né giusta, né legittima una decisione del genere.

Si aggiunga la preoccupazione che la riapertura del concorso per amministrativi da parte della Asl Roma 1 possa di fatto favorire tanti cittadini romani a danno dei cittadini del territorio che legittimamente e meritoriamente avevano già superato la prima prova.

Ho chiesto altresì lumi trattandosi di soldi pubblici anche su alcune spese, in particolar modo su alcune consulenze che sembrano affidate recentemente dalla Direzione Generale a personaggi esterni, con costi che si aggirano in due anni a quasi 300.000 euro

Questo fa pensare ad una eccessiva presenza di professionisti esterni provenienti dalla Asl Roma 1 che verrebbero a sostituire funzionari e dirigenti della Rm 4.

Ciò stante, anche al fine di evitare contrapposizioni future tra dirigenza generale ed alcuni Sindaci del territorio, sarebbe opportuno convocare la conferenza dei Sindaci anche per una disamina della relazione illustrativa delle linee strategiche che intende attuare la nuova dirigenza della nostra Asl Rm 4 oltre che ovviamente per essere informati sulle motivazioni che hanno portato all’annullamento del concorso e sulle modalità con le quali vengono conferite così tante consulenze esterne”.

