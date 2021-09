Triste risveglio per Vitinia: 42enne trovato morto in strada

Roma – E’ stato trovato a terra, in mezzo alla strada, con la sua bici a fianco, e per lui non c’era già più niente di fare. E’ successo intorno alle ore 6 di venerdì 3 settembre in via Frassinoro, all’incrocio con via Castiglion de’ Pepoli: a perdere la vita, forse a causa di un malore improvviso, un 42enne di nazionalità straniera.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Locale del IX Gruppo Eur che, per effettuare tutti i rilievi necessari, ha decretato la chiusura al traffico di via Lago Santo dall’intersezione con via di Mezzocammino e di via Frassinoro, sino all’altezza di via Sarsina.

Notizia in aggiornamento…

