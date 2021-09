Assegnazione palestre scolastiche a Latina, c’è tempo fino al 15 settembre

Latina – Il Comune di Latina ricorda che, in base al regolamento comunale, le associazioni sportive dilettantistiche interessate possono ancora presentare domanda per l’assegnazione delle palestre scolastiche per l’anno 2021- 2022.

La domanda va inviata al Servizio Patrimonio, Edilizia Pubblica ed Espropri entro il 15 settembre 2021 scrivendo all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.latina.it

Le assegnazioni saranno comunque condizionate dall’andamento della emergenza epidemiologica Covid-19.

