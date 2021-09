Blitz antidroga a Corso Italia, Alternativa per Anzio: “Il Comune faccia la sua parte”

Anzio – “Vogliamo ringraziare i Carabinieri della Compagna di Anzio per il blitz nel Quartiere Europa (leggi qui), una zona che purtroppo è nota da tempo per la presenza di traffico di droga e che nel corso dell’estate è anche finita all’attenzione delle cronache nazionali”. Così in una nota Il Direttivo di Alternativa per Anzio.

“È importante che lo Stato – prosegue il Direttivo – e le Forze dell’ordine diano un segnale della loro presenza nelle zone più fragili della Città. Ripetiamo però che è altrettanto importante che anche il Comune faccia la sua parte e rivolga seriamente la sua attenzione a questi quartieri”.

“Le azioni di repressione infatti non bastano, perché il degrado e il disagio sociale non possono essere trattati solo come un problema di ordine pubblico. C’è bisogno di politiche sociali, di interventi di riqualificazione, di coinvolgimento dei cittadini nella gestione del territorio. C’è bisogno, insomma, di un’istituzione comunale che sia molto più presente e che non si limiti al minimo sindacale (spesso non facendo neanche quello, vedi i lavori di risistemazione delle strade fatti “a macchia di leopardo” proprio in quel quartiere)”.

“Fino ad oggi l’attuale Amministrazione, in continuità con quelle precedenti, non si è dimostrata particolarmente sensibile a questi temi. Al contrario, da tempo viene sottovalutata o ignorata la presenza sempre più pervasiva di microcriminalità e criminalità organizzata. Il fatto che si siano resi necessari interventi delle Forze dell’ordine di questa portata dovrebbe far finalmente capire che è più che mai urgente intervenire, senza perdere altro tempo”.

