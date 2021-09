Civitavecchia, bonus TV: le modalità di conferimento dei vecchi apparecchi

Civitavecchia – Il Comune di Civitavecchia ha fatto sapere che, per usufruire del bonus per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici, a prova della rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard, occorre:

portare il vecchio televisore dal rivenditore , che è obbligato al ritiro gratuito del vecchio apparecchio per effetto del cosiddetto “Uno contro Uno” (istituito con il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 65 del 8 marzo 2010, entrato in vigore il 18 giugno 2010);

, che è obbligato al ritiro gratuito del vecchio apparecchio per effetto del cosiddetto “Uno contro Uno” (istituito con il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 65 del 8 marzo 2010, entrato in vigore il 18 giugno 2010); oppure portare il vecchio televisore presso l’Ecocentro comunale situato in via Alfio Flores (zona industriale).

Nel caso in cui il vecchio televisore venga riconsegnato al rivenditore, il modulo per l’autocertificazione (liberamente scaricabile sul sito del Mise, compilato e firmato dall’utente) viene controfirmato dal rivenditore stesso. Il rivenditore non può rifiutarsi di ritirare il vecchio apparecchio e deve comunque farlo a titolo gratuito; è prevista una sanzione amministrativa tra 150 e 400 euro per ciascun apparecchio non ritirato o ritirato a pagamento (art. 16 del D.Lgs. 151/2005).

L’Uno contro Uno si applica anche per le vendite online – in questo caso il veditore deve mettere a disposizione del cliente un servizio di ritiro a domicilio per gli elettrodomestici di grandi dimensioni, oppure un numero adeguato di centri di raccolta diffusi sul territorio per piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e telefonia.

Nel caso in cui il vecchio televisore venga invece conferito presso l’Ecocentro comunale, il modulo per l’autocertificazione (compilato e firmato dall’utente) viene controfirmato da un operatore dell’Ecocentro stesso, a riprova dell’avvio a recupero del vecchio apparecchio. E’ bene ricordare che il conferimento dei Raee (TV e monitor codice CER 20.01.35*) presso l’Ecocentro comunale è oneroso per la comunità cittadina; il costo per l’avvio a recupero, circa 250 euro a tonnellata, è sostenuto con i proventi della Tari.

