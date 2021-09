Europei di volley, l’Italdonne è in finale con la Serbia

Fervono i minuti in attesa. Le azzurre scenderanno in campo questa sera per giocarsi il titolo europeo. Dopo una deludente Paralimpiade, la Nazionale femminile di pallavolo cerca il riscatto nella competizione continentale. Affronterà la Serbia questa sera alle ore 20 o dalle ore 20.

Si è qualificata in una semifinale combattuta e tenace. Le ragazze di coach Mazzanti hanno superato l’Olanda 3-1 (25-19, 25-17, 16-25, 25-18). Venderanno cara la pelle la padrone di casa, che si sono imposte nella stessa partita di qualifica con la Turchia e sempre per tre set a uno a favore. L’Italia è a caccia del terzo titolo della storia, affrontando di nuovo la Serbia.

Le dichiarazioni dei protagonisti (federvolley.it)

Davide Mazzanti: “La vittoria ci porta in finale dove ritroveremo la Serbia che è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà in passato e contro la quale abbiamo perso gli appuntamenti più importanti. E’ bello essersi conquistati una finale a casa loro, in un palazzetto che sarà una bolgia. Sarà bello per tanti motivi perché è una finale che volevamo e di cui avevamo bisogno. Abbiamo bisogno di giocare una partita così importante e anche in un clima così perché, dopo tanto tempo, tornare a giocare una finale europea a casa delle Serbia, in mezzo a una bolgia infernale, sarà un’esperienza affascinante. Scenderemo in campo con il coraggio che abbiamo messo in queste ultime partite, avremo tanto rispetto perché spesso ci hanno fatto male, ma forse con una sensazione diversa di stargli davanti”.

Anna Danesi: “Se tralasciamo il terzo set, abbiamo fatto una grande partita e ce la giochiamo ancora una volta con la Serbia. Stiamo vivendo una bella sensazione e comunque vada saremo contente anche se l’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile. Dopo Tokyo abbiamo tanta voglia di rivincita e loro non stanno giocando benissimo in questo momento. Certo saranno in casa, avremo il pubblico contro, ma non dovrà condizionarci”.

Elena Pietrini: “La partita è andata bene anche se abbiamo avuto un calo dal quale siamo riuscite ad uscire a testa alta come mi aspettavo dalla mia squadra. Incontreremo di nuovo la Serbia, ma ce la vedremo in campo e sarà una nuova sfida. Sarà sicuramente un match tosto ma credo nella mia squadra e daremo loro del filo da torcere”.

Alessia Gennari: “Siamo dove volevamo essere, dove meritiamo di essere. Sono veramente contenta e orgogliosa perché abbiamo fatto una partita incredibile. Nel terzo set l’Olanda ha provato a fare qualcosa di diverso, per cui si trattava di adattarsi ai loro cambiamenti. Una volta prese le misure siamo state bravissime ad affrontare con la giusta aggressività il quarto set. Il risultato ci dimostra che dobbiamo essere qui a giocare la finale. Il match contro la Serbia rientra tra quelli che un atleta sogna di giocare da sempre e lo prendiamo come l’ennesima chance che ci danno queste competizioni per provare a battere la Serbia”.

