Fiumicino, si rompono le funi del Ponte 2 Giugno: chiuso al traffico

Fiumicino – La rottura di due funi ha reso necessaria la chiusura al traffico e ai pedoni del Ponte 2 Giugno, a Fiumicino. E’ successo nella mattinata di sabato 4 settembre.

Il Comune ha fatto sapere che tecnici sono già a lavoro per la risoluzione del problema: nel frattempo, però, si consiglia di utilizzare la via dell’Aeroporto per andare e uscire da Isola Sacra.

Notizia in aggiornamento…

