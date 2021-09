Incidente meccanico al Ponte 2 Giugno, Viviamo Fiumicino: “Criticità presenti da anni ma mai risolte”

Fiumicino – “L’incidente meccanico occorso al Ponte 2 Giugno nella mattinata del 4 settembre 2021 (leggi qui), per quanto probabile e non prevedibile, trattandosi di elementi meccanici appunto, al netto di opere di manutenzione ordinaria effettuate periodicamente, non può che rappresentare emblematicamente un monito alla situazione di stallo, che interessa i collegamenti fra i territori, da oramai tre anni”.

E’ quanto si legge in una nota di Viviamo Fiumicino per il Centro studi di Mario Baccini, che spiega: “Era infatti il 20 agosto 2018 e il 2 ottobre 2018, che a seguito di perizie tecniche da parte di Astral, società che gestiva all’epoca la manutenzione di via dell’aeroporto di Fiumicino e del viadotto stesso, prima che Anas le succedesse nella gestione, veniva deciso con apposita ordinanza sempre di Astral nel primo caso, la chiusura del Ponte della Scafa dovuta alla sua instabilità e nel secondo caso, di concerto con gli enti locali, l’alleggerimento alla circolazione sul viadotto, prevedendo l’esclusione del transito ai mezzi pesanti sul tratto ritenuto da abbattere, in base alle prove di carico effettuate successivamente e la circolazione ad una sola corsia per tutti gli altri mezzi.

Allo stato attuale, non si può non considerare, la particolare condizione di Isola Sacra, una località del nostro Comune, che per caratteristiche e per posizione geografica, è collegata con Fiumicino paese e con il X Municipio, grazie a tre ponti e proprio per questa sua condizione di normalità diremmo fisiologica, al di là dei problemi legati al traffico, non può permettersi ancora di vivere nella precarietà e in balia di eventi contingenti, che ne possano causare l’isolamento nel caso di una remota, ma possibile contemporanea chiusura dei tre mezzi di collegamento.

Isola Sacra, la località del Comune peraltro più popolosa, con i suoi circa 35 000 abitanti, oltre a vantare numerose attività commerciali, fra le quali quelle legate alla pesca dove infatti si svolge l’asta del pesce in piazzale Molinari, i numerosi ristoranti, gli stabilimenti balneari e i chioschi, le attività nautiche, scuole e tante altre piccole realtà, non essendo autosufficiente dal punto di vista sanitario e della sicurezza, non avendo al suo interno quantomeno un pronto soccorso e una caserma dei vigili del fuoco, è e sarà sottoposta purtroppo ad un grande rischio, fino al momento in cui chi di competenza, non porrà in essere le soluzioni relative ad ogni criticità ancora presente.

Francamente, i passaggi di competenze che ci sono stati, i ritardi nelle gare di appalto, le diatribe e i rimpalli tra enti pubblici per le attribuzioni delle competenze, la pandemia, poco o nulla interessano ai cittadini, se a tre anni di distanza, non c’è uno straccio di risultato.

Come già espresso in altre occasioni, le priorità del nostro territorio, che in questa sede sono state evidenziate, quali sanità e sicurezza, sono ancora purtroppo elementi vulnerabili, a tutto svantaggio della comunità, residente e non e ci auguriamo pertanto, che chi detiene la Maggioranza locale di governo, supportata su temi così importanti ovviamente da tutte le forze politiche in Consiglio, possa avere posizioni più nette nei confronti degli enti che hanno le competenze relative ad ogni problematica, in considerazione anche dei fondi europei che presto verranno erogati in base al Pnrr, per la messa in sicurezza dei territori e per la sanità. Una città, se vuole essere moderna e pronta alle sfide future, compresa anche l’appetibilità dal punto di vista del turismo, non può prescindere dalla salute e dalla sicurezza pubblica“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino