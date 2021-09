Kata, Chiara Tagliafierro di Ardea vince l’oro ai campionati europei giovanili

Ardea – “Volevo fare le congratulazioni a Chiara Tagliafierro che, anche questa volta, è riuscita a distinguersi tra tanti altri atleti per aver portato a casa una medaglia d’oro nella categoria ‘Kata a squadre femminile juniores’, durante i Campionati Europei Giovani di Tampere, in Finlandia”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

“Le ragazze – prosegue – hanno battuto la squadra turca con il punteggio di 25.22 a 24.62 portando a casa la medaglia d’oro. Chiara ci ha mandato una fotografia scattata subito dopo la premiazione, in cui mostra anche il gagliardetto del comune di Ardea che le avevamo consegnato”.

“A nome dell’Amministrazione – conclude Possidoni – i più sinceri complimenti alla nostra concittadina Chiara e al resto della squadra che è riuscita a primeggiare in questa competizione europea”.

