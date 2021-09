Fiumicino – Sentimenti e sensazioni attraverso la musica: questo quello che ha trasmesso Paolo Jannacci durante la seconda serata, 4 settembre 2021, del Flumen Festival, che con il suo concerto “Piano solo” ha incantato tutti gli ospiti.

Tante le emozioni che ci ha fatto provare con i suoi brani ed i suoi testi: “Nelle mie canzoni cerco sempre di essere vicino agli ultimi. Cerco sempre di inserire una tematica che abbracci le persone che non sono considerate – ha commentato Paolo Jannacci prima del concerto- . So che al giorno d’oggi è difficile catturare l’attenzione del pubblico per più di 15 minuti, figuriamoci con una canzone che tratti un tema impegnativo e radicale. Ma la musica è un contenitore dove sia le nostre anime, che le nostre idee possono convivere con gli altri”.

Ancora tanta musica al Flumen Festival dove domani, 5 settembre 2021, si terrà il tributo al maestro Franco Battiato con “Mondi lontanissimi”.

