Roma-Lido, stop a tre stazioni: Atac mette in campo bus sostitutivi e uno 070 deviato

Ostia – E’ stata ufficializzata negli scorsi giorni la riduzione del servizio sulla linea ferroviaria Roma-Lido, che da lunedì 13 settembre rinuncerà alle tre stazioni di Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo (leggi qui).

I treni, quindi, viaggeranno solo fra Piramide-Porta San Paolo e Lido Centro: in questo modo, il tempo di giro dei convogli diminuirà di circa 15 minuti.

Una mossa resa necessaria dal bassissimo numero di mezzi attualmente a disposizione della linea: i più vecchi, gli MA200, sono infatti in manutenzione, e non saranno pronti prima di due mesi (leggi qui).

Una situazione che rischia di creare innumerevoli disagi ai pendolari, a maggior ragione perché coinciderà con la riapertura, a metà settembre, delle scuole di ogni ordine e grado.

Per questo motivo, Atac ha deciso che la porzione di tratta “esclusa” – quella fra Lido Centro e Cristoforo Colombo – sarà servita da bus sostitutivi, mentre la domenica e i giorni festivi il servizio ferroviario tornerà ad essere garantito sull’intera linea.

Novità anche per la linea bus 070: lo 070 transiterà all’interno del quartiere di Malafede e si sovrapporrà alla ferrovia Roma-Lido nella tratta Vitinia-Eur, così da sopperire alla mancanza dei treni attualmente in revisione.

