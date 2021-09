Ostia – “Oggi apriamo ufficialmente la campagna elettorale, anche se in questi 3 anni e mezzo non abbiamo mai smesso di fare opposizione alla giunta 5 Stelle del Municipio X. Il nostro territorio non può essere frutto di continue sperimentazioni o peggio laboratorio per apprendisti, che come abbiamo visto si sono tradotti in grandi fallimenti che gravano sui residenti, i servizi, le famiglie, il tessuto sociale e i più fragili, gli esercenti e le forze produttive del territorio”.

E’ quanto ha dichiarato Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, durante l’inaugurazione del comitato elettorale a Ostia in cui intervenuti Matteo Salvini segretario della Lega, Enrico Michetti candidato del centrodestra a sindaco di Roma e Simonetta Matone, candidato Prosindaco di Roma e consigliere comunale per la Lega-Salvini Premier.

Foto 3 di 5









“Ringrazio tutto il centrodestra per la fiducia riposta in me, dimostreremo di essere una grande coalizione aperta alla società civile, alle categorie sociali e produttive perché mai come in questo momento c’è bisogno di un progetto di ampio respiro, di energie nuove, per riscattare davvero il nostro municipio”.

“Il Municipio X merita un futuro di ‘rilancio’, e questo è possibile solo se si lavora con ‘visione progettuale’. Abbiamo di fronte una grande occasione. Non basta solo l’onestà, i cittadini chiedono competenza. E’ ora di voltare pagina, invertire la rotta, riscattare – insieme – un territorio che ha solo voglia di essere rilanciato. Vincere è possibile. Adesso!”, conclude.

“L’era Raggi verrà archiviata come bizzarro esperimento antropologico fatto di funivie e piste ciclabili”, le parole del leader della Lega, Matteo Salvini. “Servono almeno 10 anni – aggiunge – per restituire il volto che merita a Roma e a Ostia in particolare. In 10 anni dimostreremo di che pasta siamo fatti”.

“Ostia è tanta bella gente, non sono gli Spada. E allora tornerò al mare a Ostia. Sono convinto – conclude – che, dopo il disastro dei 5 stelle, tornerà il sole a Ostia e a Roma”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio