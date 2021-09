Ufo atterrati a Bagnoregio? Visitiamo l’unico Ufo museum in Italia

Misteri – Sono ormai alcuni anni che è possibile visitare a Bagnoregio (VT) un museo dedicato agli Ufo. La cosa non è così strana, dato che il fenomeno Ufo ci accompagna di moltissimi anni nella vita di tutti i giorni e mai come negli ultimi tempi è così presente nei media. In tutti i musei vengono raccolti ed esposti reperti e manufatti direttamente legati allo scopo dell’esposizione: reperti archeologici, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, documenti storici ecc.

Sebbene gli Ufo ci facciano compagnia da più di settant’anni, e sebbene qualcuno dica che ne siano anche precipitati, non esistono oggetti, frammenti o reperti che possano essere direttamente legati ad essi e quindi presenti in questo o in altri musei. Ma L’Ufo Museo di Bagnoregio Messo in piedi da Giancarlo D’Alessandro è la testimonianza di quanto sia capillare la penetrazione dell’immagine UFO nei più svariati spazi dell’ambiente socio culturale attuale. Quasi un museo antropologico. Non esiste categoria merceologica che non abbia sfruttato l’immagine-UFO: ci si è ispirati alla forma, giocando sull’acronimo o anche veicolando messaggi nella più svariata natura. Gli UFO e gli alieni sono presenti fin dagli anni 50 nell’immaginario collettivo della nostra società e, come ha sostenuto Carl Sagan, sono diventati una immagine culturale dominante sia nell’ambito della cultura popolare che in altri ambiti ad essa collegati.

Cosa troverà il visitatore interessato all’argomento? Potrà osservare prodotti alimentari, giochi, giocattoli, gadget e souvenir, accessori per la telefonia, francobolli, monete, campagne pubblicitarie, accessori per fumatori, profumi e prodotti di bellezza, deodoranti per auto, accendini, lampade, accessori per la casa, oggetti di design, opere d’arte, accessori per la moda, indumenti, oggetti di uso quotidiano, radio, sveglie, album musicali, salvadanai, cartoline e biglietti augurali, penne e articoli di cancelleria… In tutte queste categorie, merceologiche e non, gli Ufo sono atterrati nella nostra vita quotidiana diventandone testimonial. E l’elenco potrebbe andare avanti quasi all’infinito.

Per non parlare della Stampa: giornali, quotidiani e riviste d’informazione hanno sempre “sbattuto l’ufo in prima pagina” privilegiandone spesso l’aspetto più sensazionalistico, quello che più colpisce l’immaginario del pubblico. Non solo le riviste del settore ma anche quelle che trattano i più svariati argomenti hanno raffigurato gli Ufo sulle loro copertine offrendo ai propri lettori le più disparate suggestioni. Ed anche in campo editoriale gli Ufo sono apparsi sempre più spesso su saggi e libri di narrativa non specificatamente ufologica, testimoniando ancora una volta la diffusione dell’immagine Ufo in ampi strati del contesto socio-culturale.

Sin dagli anni ’50 storie a fumetti e loro copertine hanno celebrato il tanto agognato contatto con esseri di altri mondi. Ben pochi sono i personaggi di fumetti che non abbiano interagito almeno una volta con i dischi volanti e i loro piloti, anticipando a volte temi e situazioni che puntualmente hanno trovato riscontro nei fatti della cosiddetta Ufologia reale. Una parte rilevante nell’affermazione dei principali luoghi comuni legati all’Ufologia è stata giocata dal Cinema, soprattutto quello di fantascienza ma non solo, che ha reso familiari scenari ed anche terminologie che sono naturalmente transitate nel parlare comune. Comunque la si voglia vedere nessuno può negare che l’invasione c’è e c’è già stata: gli Ufo ci sono e ci accompagnano, da molto tempo, nel nostro quotidiano.

Il museo si trova a Bagnoregio (VT) in via Vittori 22, l’ingresso è gratuito, ma si deve concordare la visita con una telefonata al 3356832143.

Se osservate una luce o un qualcosa in cielo che, in tutta coscienza, non riuscite a spiegarvi, inviate una mail a misteri@ilfaroonline.it e mettetevi in contatto con il Cisu, al sito www.cisu.org oppure all’indirizzo www.ufotuscia.it



Se sei un vero appassionato, clicca qui per visitare Dentro ai misteri

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Misteri