Fondi – Mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo a Fondi del gruppo di camminatori impegnato, dallo scorso 15 giugno, nell’ambizioso ed emozionante progetto “Via Francigena. Road to Rome 2021”. Partiti da Canterbury e diretti a Santa Maria di Leuca, i protagonisti dell’impresa faranno tappa a Fondi il 18 settembre. Per accogliere i camminatori il Comune di Fondi ha messo a punto un programma interessante, rappresentativo ma snello perché, va da sé, in un’avventura di 3200 chilometri a piedi i momenti di riposo sono fondamentali.

Dopo l’arrivo a Fondi lungo i percorsi della via Francigena, la doccia e il check-in nella struttura in cui il gruppo pernotterà, è previsto un breve incontro al Castello Caetani per una visita del museo, una boccata d’aria sulla terrazza panoramica e un focus storico-artistico sulla città. A chiudere la prima giornata sarà una cena a base di prodotti tipici presso un ristorante caratteristico del centro storico.

Foto 3 di 4







All’indomani colazione, mini tour della città, un tuffo al mare e qualche ora di relax sul litorale fondano.

Lunedì 20 settembre, i camminatori ripartiranno alla volta di Formia per una nuova tappa da 30,8km (partenza ore 8.00 da Piazza Unità d’Italia).

A coordinare l’accoglienza e le varie iniziative che si svolgeranno in città, in collaborazione con il Comune di Fondi, è il Gruppo dei Dodici. Il sodalizio presieduto da Giancarlo Forte, che conta anche un centro studi in via Cesare Auguro 10, è infatti un importante punto di riferimento per tutti i camminatori della via Francigena del sud e, più in generale, per la valorizzazione del percorso pontino.

Proprio la partnership tra il Gruppo dei Dodici e il Comune di Fondi ha portato ad importanti risultati grazie alla partecipazione sinergica ad un bando regionale per la promozione di nuove destinazioni turistiche e nuove idee di viaggio sulla base degli ambiti territoriali. Il progetto presentato con il coinvolgimento anche di altri comuni pontini è infatti risultato il primo, con valutazione di 95 punti su 100, nella graduatoria definitiva.

L’impresa è organizzata dall’Associazione Europea delle vie Francigene che, quest’anno, in occasione del ventesimo anniversario dalla fondazione del sodalizio, ha deciso di celebrare la ricorrenza in grande stile con un’avventura di ben quattro mesi in cinque diverse nazioni (Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia e Vaticano), 16 regioni e 630 comuni, allo scopo di rilanciare il turismo sostenibile, culturale e responsabile della via Francigena e dei cammini d’Europa. Obiettivo ultimo dell’iniziativa quello di supportare, su scala europea, la candidatura dell’intero percorso a Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.

“Siamo orgogliosi di accogliere il gruppo di camminatori – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – e di dare il nostro piccolo grande contributo alla valorizzazione della via Francigena. Anche se il gruppo attraverserà diverse città pontine come Cori, Sezze, Priverno, Terracina, Itri, Formia e Minturno, soltanto a Fondi è previsto un giorno di stop che darà modo ai camminatori di conoscere meglio la città e ai cittadini di incontrare i protagonisti dell’impresa. Chi vorrà potrà inoltre prendere parte a questo meraviglioso e affascinante viaggio, anche soltanto per pochi chilometri, godendo di paesaggi, monumenti, storia, incontri e persone. Sarà una full immersion nella natura per ritrovare sé stessi e fare tesoro dei racconti e delle esperienze vissute dal gruppo di camminatori negli ultimi mesi”.

Le tappe pontine dell’impresa: