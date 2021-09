Ostia – Una grande perdita d’acqua dalla carreggiata ha allagato via delle Baleniere, incrocio Viale Vasco de Gama, a Ostia. Intorno alle 4.20 di questa mattina, alcune pattuglie del X Gruppo Mare sono intervenute nella zona per una copiosa fuoriuscita di acqua dalla carreggiata e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Gli agenti hanno effettuato le chiusure necessarie per consentire l’intervento da parte di personale Acea. Due strade sono state chiuse: Via delle Baleniere, nel tratto tra Via delle Gondole a Viale Vasco de Gama e Viale Vasco de Gama , da Via Capitan Consalvo a Via delle Baleniere. Le pattuglie sono tuttora sul posto.

Foto 2 di 2



Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio