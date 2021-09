Italvolley campione d’Europa, Sylla: “Un successo che cancella la delusione di Tokyo”

“Non vedevamo l’ora di giocare contro la Serbia. Ci ricordavamo bene la partita delle Olimpiadi, provavamo un po’ di vergogna perché sapevamo di non aver giocato come potevamo. Volevamo dimostrare qualcosa, lo abbiamo fatto e sono davvero felice. Questa medaglia cancella il fallimento delle Olimpiadi: non ci siamo abbattute, siamo tornate e abbiamo vinto”. Così Myriam Sylla, la capitana della nazionale di volley femminile neo-campione d’Europa, ai microfoni di RaiSport, dopo il successo nella finale di Belgrado contro la Serbia (leggi qui).

“Le ragazze hanno fatto una grande cosa – dice invece, sempre a RaiSport, il commissario tecnico Davide Mazzanti -. Sono svuotato, è stato periodo tostissimo, ma ora sono contentissimo per le ragazze che se lo sono andate a prendere. Ne avevamo bisogno. E’ stato bello vedere le ragazze divertirsi in queste ultime partite, ed esprimere il loro talento. Sylla ha sofferto tanto, sono contento per lei e per tutte le altre. È stata un’estate lunga, in cui abbiamo faticato. Credo che le ragazze abbiano fatto qualcosa di straordinario”. (Ansa)

(foto@FedervolleyFacebook)

