Latina, cavi volanti per allacciarsi alla rete elettrica: nei guai “furbetti” della corrente

Latina – Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Latina sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri, 4 settembre, presso un’abitazione ove il proprietario aveva rilevato una irregolarità nell’erogazione dell’energia elettrica.

Sul posto è intervenuto anche personale tecnico che ha constatato un allaccio abusivo alla rete elettrica realizzato con cavi “volanti” diretti all’appartamento, ove attualmente dimorano madre e figlio, appartenenti a due note famiglie della criminalità locale.

Entrambi sono stati denunciati per il furto di energia elettrica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

