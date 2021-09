Ostia, presentati i candidati di Demos-Laboratorio Civico X: tutti i nomi

Ostia – La Lista Demos – Laboratorio Civico X si è data appuntamento al piazzale della stazione di Acilia nelle scorse ore per presentare i suoi candidati alla presenza di Paolo Ciani (Coordinatore nazionale di Demos e Consigliere Regionale), Barbara Funari (Coordinatrice romana di Demos), Franco De Donno (Consigliere uscente e Capolista), Gianluca Cavino (Coordinatore di Demos X) e Flavio De Santis (Coordinatore comitato centro Sinistra X Municipio).

“Un viaggio che inizia da una stazione, quella di Acilia – si legge in una nota di Demos e Laboratorio Civico -, che simboleggia la forte convinzione di camminare tutti insieme per ogni quartiere del nostro territorio. Un’attenzione viva all’entroterra di Ostia, periferia delle periferie che ha bisogno non solo di servizi primari ma anche di costruire un’identità collettiva capace di offrire dignità ai residenti.

“La stazione di Acilia anche come simbolo della vergognosa tratta Roma -Lido, la peggiore d’Italia, fruita da migliaia di cittadini in condizioni assurde. Basta ai proclami e alle prese in giro, il nostro territorio merita rispetto. Qualità della vita, solidarietà, cultura, attenzione al sociale e agli ultimi, lotta ad ogni forma di disagio, questi sono i punti cardine che caratterizzano la lista Demos – Laboratorio Civico X, composta da insegnanti, intellettuali, artisti, tanti volontari, antropologi, pedagogisti, archeologi, infermieri e piccoli imprenditori locali”.

“Rappresentiamo la vera novità di questa campagna elettorale. Persone vere, che conoscono i problemi del territorio, libere e amanti della verità. La politica per noi è servizio allo stesso modo di come concepiamo il volontariato. Siamo pronti ad offrire nuovi paradigmi interpretativi al Centro Sinistra, senza alcuna nostalgia per il passato. Partecipazione e senso di una Comunità che ha bisogno di riscatto senza prese in giro, fake news e gioco del fango. Porteremo trasparenza e passione, competenza e idee, progetti esecutivi a vantaggio di tutti nessuno escluso”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio