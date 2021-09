Roma, discoteca abusiva al Colosseo: oltre mille persone scovate dalla polizia locale

Roma – Ancora una discoteca chiusa da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, questa volta a due passi dal Colosseo. Dopo la chiusura scattata per un locale di Ostia a seguito dei controlli eseguiti venerdì sera, anche nella serata di ieri i caschi bianchi sono intervenuti, fingendosi clienti , in un locale in zona Colosseo: oltre 1000 persone scovate accalcate a ballare in spregio al rispetto delle normative Covid.

L’esercizio resterà chiuso per 5 giorni. Ulteriori accertamenti di natura amministrativa sono tuttora in corso.

Più di un migliaio le verifiche effettuate dalle pattuglie in questo fine settimana , con particolare attenzione ai luoghi tipici della movida, dal litorale romano al centro storico. Una mirata vigilanza sul rispetto delle regole anti alcol, delle disposizioni per il contrasto della diffusione da Covid-19, oltreché per contrastare comportamenti irregolari alla guida. Circa 50.000 euro l’importo totale delle sanzioni comminate.

Una ventina i minimarket sanzionati e diffidati, di cui 2 chiusi, in quanto recidivi, per inosservanza delle normative anti covid e per vendita di alcolici oltre l’orario consentito. In uno di questi esercizi si è proceduto al sequestro di alimenti scaduti, distrutti subito a mezzo Ama, in quanto dannosi per la salute dei consumatori. Multe anche agli avventori per consumo irregolare di bevande alcoliche in strada.

Sul fronte degli accertamenti di polizia stradale, sono state oltre un centinaio le verifiche effettuate . Un veicolo e’ stato posto sotto sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

